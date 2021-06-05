دودين: خطّة لتطوير المنظومة الإعلاميّة

الوكيل الاخباري -

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مندوباً عن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، رعى وزير الدّولة لشؤون الإعلام، النّاطق الرّسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين، السبت، احتفال المؤسّسة الصحفيّة الأردنيّة (الرأي) بمناسبة اليوبيل الذهبي لتأسيسها.ونقل دودين تحيّات رئيس الوزراء وتهنئته في هذه المناسبة، واصفاً الرأي بأنّها "أيقونة الصّحافة" وبأنّها صّرح إعلامي وطني شامخ، قدّم على مدى أكثر من خمسة عقود خدمات جليلة، وإسهامات وطنيّة وفكريّة ومعرفيّة وثقافيّة، ستبقى خالدة في تاريخ الصّحافة الأردنيّة، وفي الذاكرة الإعلاميّة الوطنيّة.وقال دودين خلال الحفل الذي أقيم في قاعة محمود الكايد بمبنى الرأي للدراسات، وحضره رئيس الوزراء الأسبق عبد الرؤوف الروابدة، وعدد من الشخصيّات الوطنيّة، ومدراء الإعلام الرسمي، ومدراء الدّوائر في الصحيفة: "نستذكر من خلال هذه المناسبة التاريخ المشرّف لواحدة من أعرق مؤسّساتنا الإعلاميّة الوطنيّة، ونستشرف المستقبل معاً؛ عاقدين العزم بجهودنا جميعاً، وبتعاوننا المثمر أن نذلّل العقبات والتحدّيات التي تواجه عمل الصحيفة، لتبقى صوتاً مسموعاً يعبّر عن ضمير الوطن، وهموم المواطنين، وقضايا الأمّة".وأكّد أنّ الحكومة، ومن منطلق واجبها ومسؤوليّاتها، ودورها في الحفاظ على ديمومة منابرنا الإعلاميّة الوطنيّة، تسعى بشكل حثيث وجادّ، وبشكل يومي، وبالتنسيق والتعاون مع جميع الأطراف، من أجل بلورة حلول آنيّة وعاجلة ومستدامة لحلّ الإشكالات التي تعانيها صحيفة الرأي، وشقيقاتها من المؤسّسات الصحفيّة الأردنيّة؛ آملاً الوصول قريباً إلى نتائج طيّبة ومرضية، تضمن تعزيز إيراداتها الماليّة واستدامة عملها.