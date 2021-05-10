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الإثنين، 10-05-2021 03:35 م

دودين: دعم الصحف الورقية بشكل مستدام أولوية حكومية

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الوكيل الإخباري - أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين أهمية تطوير أدوات دعم الصحف الورقية، وزيادة حجم إيراداتها الماليّة بما يضمن استدامة عمل هذه الصحف التي تشكل عنصراً أساسياً في المشهد الإعلامي الوطني.

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وبيّن دودين، خلال ترؤسه اجتماعاً في مكتبه بدار رئاسة الوزراء اليوم الاثنين لمناقشة تطوير أدوات دعم الصحف الورقية، أهمية العمل بشكل تشاركي لإيجاد حلول شاملة بدلاً من الحلول المرحليّة والجزئيّة، تضمن زيادة مستدامة في العائد المالي للصحف من خلال تطوير آليّات الإعلانات الحكومية والقضائية وآليات تحصيل قيمتها.

 

وأشار دودين خلال الاجتماع الذي حضره ممثلون عن إدارات الصحف اليومية الرئيسية ونقابة الصحفيين ووزارتي المالية والعدل ومؤسستي المشتريات الحكومية وشركة الاستثمارات الحكومية، إلى أن من بين الحلول على المدى المتوسط، دعم المحتوى الإعلامي المتخصص قطاعياً من خلال صندوق لدعم المحتوى الإعلامي، يُنشأ بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وقطاع المجتمع المدني، ويطور موارد مالية مستدامة تدعم الارتقاء بنوعية المحتوى الإعلامي عبر التدريب والتطوير.


ولفت وزير الدولة لشؤون الإعلام إلى أن الحكومة مستمرة في التواصل مع مختلف الأطراف ذات العلاقة لوضع أفضل الحلول لدعم استدامة وسائل الإعلام، ضمن رؤيتها لتمكين وتطوير قطاع الإعلام.


من جهتهم، تناول الحضور واقع سوق الإعلان وتحديات عمليات التسويق والتحصيل الإعلاني، والإجراءات الممكن تنفيذها لزيادة العائد المالي للصحف من خلال الإعلانات الحكومية والقضائية بشكل مستدام وتجويد عمليّات التحصيل.


 




 

 


 

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