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الأربعاء، 25-08-2021 12:26 م

دودين: رفع سعة حضور صالات الأفراح لـ 200 شخص

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الوكيل الاخباري- أكد وزير الدولة لشـؤون الإعـلام والإتصال صخر دودين أنه وبناء على خطة الحكومة ستلغى في بداية أيلول كل أنواع الحظر وتفتح القطاعات بشكل كامل وبسعة 100% باستثناء صالات الافراح والتي سترفع سعتها من 100 شخص إلى 200 شخص وتبقى السعة المسموحة للمهرجانات 50%.

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وقال دودين إن الحركة الاقتصادية في تموز الماضي وآب الحالي عادت بشكل افضل وهناك الكثير من المؤشرات تشير بشكل طيب إلى البدء بمرحلة التعافي.


وأكد أن خلال اليومين القادمين ستعلن اجراءات جديدة بخصوص الرقابة الصحية المشددة داعيا المواطنين إلى تحميل تطبيق سند للعودة إلى الحياة الطبيعة.

 

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