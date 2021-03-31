دودين : زيادة أعداد الأسر المستفيدة من المعونة

الوكيل الإخباري - كشف وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة ، صخر دودين ، على عدد من الإجراءات التحفيزية التي من شأنها التخفيف على الأردنيين في ظل جائحة كورونا.

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ولفت دودين،زيادة أعداد الأسر المستفيدة من برنامج (تكافل 3) الموجّه للأسر المحتاجة التي تضررت من جائحة كورونا، خصوصاً أُسر عمّال المياومة، من خلال صندوق المعونة الوطنية بواقع (60 ألف) أسرة إضافيّة خلال عام 2021م، ليصبح إجمالي عدد الأسر المستفيدة من البرنامج قرابة 160 ألف أسرة

وأشار أن صندوق الضمان الاجتماعي المساهمة بمبلغ 25 مليون دينار لبرنامج استدامة.

وأوضح أن محور الإجراءات يتعلق بالمحافظة على فرص العمل القائمة في القطاع الخاص وتحفيز التشغيل سيتمّ من خلاله تخصيص قرابة (113 مليون دينار، بالإضافة إلى جانب 10 مليون دينار أخرى سيتمّ تخصيصها للارتقاء بواقع الخدمات الصحيّة خلال جائحة كورونا)

وقال " أمانة عمان قررت زيادة عدد الشقق والارتفاعات على الأرض الواحدة.

ستقوم وزارة السّياحة والآثار بإطلاق مشروع لتأهيل وصيانة مختلف المواقع الأثريّة والسياحيّة في المملكة، لتوفير قرابة (4500) فرصة عمل لمدة 8 شهور، وبكلفة (11) مليون دينار

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وتابع " سيتمّ توفير قسائم لشراء مواد غذائية خلال شهر رمضان المبارك للأسر رقيقة الحال ومن خلال المؤسستين الاستهلاكيّتين (المدنيّة والعسكريّة)، وبواقع (285) ألف أسرة".

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