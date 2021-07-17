السبت 17-07-2021
الوكيل الاخباري

دودين : سيتم تكثيف الرقابة على التجمعات والمخالفات لأوامر الدفاع

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السبت، 17-07-2021 10:35 م

دودين : سيتم تكثيف الرقابة على التجمعات والمخالفات لأوامر الدفاع

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 الوكيل الاخباري - قال وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين إن أمر الدفاع رقم 32 سيجبر موظفي القطاع العام والأكاديميين غير متلقي لقاح كورونا بإجراء فحص للفيروس مرتين أسبوعياً على حساب الدولة.اضافة اعلان


وأضاف في تصريحات لقناة المملكة السبت، أن اجتماع عقد في رئاسة الوزراء هدف لتكثيف العمل بالبرنامج الوطني للتطعيم كونه الحصن وطوق النجاة للعبور إلى الصيف الآمن، والالتزام بالتباعد الجسدي والكمامات وسبل الوقاية الصحية.

وبين أنه سيتم تكثيف حالات الرقابة على التجمعات والمخالفات لأوامر الدفاع.

وشدد على أنه لا يوجد اجبار على تلقي لقاح كورونا، وهذه اجراءات حكومية اما تلقي اللقاح أو اجراء فحص كل أحد وخميس.

 




 

 


 

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