دودين : شراكة مع القطاع الخاص للتخفيف على الأردنيين

الوكيل الإخباري - أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، صخر دودين، أن الحكومة حريصة على وجود شراكة حقيقية مع القطاع الخاص تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.

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وقال دودين خلال لقائه رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي، إن القطاع الخاص يعتبر شريكاً أساسيّاً للحكومة ومساهماً مهماً في التنمية الاقتصادية، مشيدا بما يقدمه من جهود بكل الظروف التي تعصف بالمملكة.

وأشار إلى الجهود الحكومية ، شأنها التخفيف على المنشآت الاقتصادية والمواطنين ، نتيجة للإغلاقات وعدم توفر فرص العمل لكثير من الأردنيين.



من جهته، لفت الكباريتي أن الشراكة الحقيقية بين القطاعين هي صمام الأمان للاقتصاد الوطني وتجاوز الصعوبات التي تواجهه، خصوصاً في الأوقات والظروف الاستثنائية، مؤكداً ضرورة استمرار التنسيق مع القطاع الخاص، خصوصاً فيما يتعلّق بالشأن الاقتصادي.



وأشار الكباريتي إلى أن الصعوبات التي تواجه المواطنين اليوم جراء تبعات جائحة كورونا والتي أثرت على كل القطاعات، ما يستدعي الاستمرار في الشراكة لتحقيق مصالح الاقتصاد الوطني.



ونوّه أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيس للعجلة الاقتصادية وتوليد فرص العمل إلى جانب دوره في توفير السلع والبضائع في السوق المحلية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.

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