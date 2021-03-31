دودين : ضخ السيولة في السوق بـ240 مليون دينار

الوكيل الإخباري - أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام ، الناطق باسم الحكومة ، صخر دودين ، أنه سيتمّ أيضاً ضخّ السيولة في السوق بقيمة (240 مليون دينار) تمثّل: متأخّرات لبعض المستشفيات وشركات الأدوية ومصفاة البترول، كما تتضمّن ردّيات ضريبية وكذلك أثمان استملاكات.

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وأضاف دودين " في الجانب التعزيزي والتحفيزي تم ضخّ 208 مليون دينار، وفي جانب ضخّ السيولة تمّ ضخّ 240 مليون دينار".

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