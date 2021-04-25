دودين : عودة صلاتي العشاء والتراويح قيد الدراسة الان

الوكيل الاخباري - قال الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين انه فيما يتعلق باتخاذ بعض الإجراءات خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك فان الحكومة ستبحث امكانية السماح للمواطنين بأداء صلاة العشاء والتراويح، بعد أن سمحت خلال الفترة الماضية بأداء صلاتي الفجر والمغرب سيراً على الأقدام.

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وقال، إن الحكومة ستضع في عين الاعتبار بعض الأفكار والنصائح التي قدمها بعض أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة المغلقة التي عقدت بين رئيس الوزراء الخصاونة وأعضاء اللجنة النيابية لإدارة ملف كورونا، قبل الإعلان عن القرارات التخفيفية خلال الأيام القليلة المقبلة.