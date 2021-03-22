دودين : قد نعلن عن حزم تحفيزية الأسبوع المقبل

الوكيل الإخباري - أكد وزير الدولة لشؤون الاعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين ، أن المنحنى الوبائي يتصاعد .

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وزاد الإثنين ، خلال تصريحات صحافية " في الأيام الأخيرة تم تخفيض نسبة الايجابية في الفحوصات، وهو ما يشير إلى احتمالية الوصول إلى ذروة الجائحة والبدء بتسطيح الوباء".

"إن الوضع الوبائي مهم جداً ونسبة اشغال الأسرة بالمستشفيات مهمة جداً، وفي اقليم الوسط بلغت نسبة الاشغال 77% وهي مقلقة ولكنها تحت السيطرة وبالشمال 71%، وبالجنوب نحو 45%" ، وفق دودين.



وأكد أن هناك بحث لتأمين أنواع دعم وتخفيف على القطاعات الاقتصادية، وتابع " قد تصدر حزم تحفيزية الأسبوع المقبل".



وأوضح دودين، أن أوامر الدفاع لإغلاق القطاعات مرتبطة بتاريخ 31-3-2021، وفي حال تحسن الوضع الوبائي ، فسيتم إعادة النظر بالعديد من القرارات.

وفي سياق منفصل ، نوه إلى أن المخزون بالسلع الأساسية والغذائية مريح وكاف، والأسعار بدأت في الارتفاع عالمياً منذ أيلول الماضي ولكن المخزون الموجود في الأردن جيد، ويكفي لشهر رمضان المبارك وما بعده.



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