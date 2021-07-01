دودين: قوانين الدفاع لا تؤثر على حياة المواطنين

الوكيل الإخباري - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام صخر دودين، اليوم الخميس، إن قانون الدفاع لا يؤثر على حياة المواطنين ولا يعيق عملهم.



وأضاف دودين بتصريح عبر إحدى الإذاعات المحلية، أن غالبية القطاعات عادت للعمل بطاقة ١٠٠% وخارج ساعات الحظر.



وتابع بأن الحكومة تكثف من عمليات التطعيم من أجل الوصول للهدف المنشود بتطعيم 4.5 مليون شخص بداية شهر سبتمبر.





" الحكومة وفرت المطاعيم لكل من يقيم على أرض الأردن بأعداد كبيرة، وبكافة الطرق والوسائل حتى يشعر المواطنون بالراحة، وليس هناك ما يمنع من أخذ المطعوم"، بحسب دودين.





ولفت إلى أن أشخاصا تتجاوز أعمارهم 60 عاما لم يسجلوا للمطعوم حتى الان.

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وطالب دودين المواطنين وأصحاب المنشآت الالتزام بالاجراءات الصحية وعدم الاستهتار بالشروط المفروضة لاعادة فتح القطاعات.





وأفاد أن "الوباء لم ينتهي بعد، وأنه يتوجب علينا الحذر حتى لا ترتفع الاصابات، في وقت تشهد فيه دول العالم متحورات جديدة. وعن ارتفاع الأسعار، بيّن دودين أن الحكومة فرضت سقوفا سعرية للنقل البحري، للحد قدر الامكان من ارتفاع الأسعار.





ودعا التجار المستفيدين من الاجراءات الحكومية ان يعكسوا هذه الامتيازات على الأسعار، حتى يلمسها المواطن الأردني.وأشار إلى أن الحكومة على تواصل مستمر مع القطاع الخاص من أجل تذليل العقبات التي تواجه التعافي الاقتصادي.