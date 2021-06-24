دودين لـ الوكيل : تشديد في الاجراءات وتأجيل فتح القطاعات في هذه الحالة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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قال وزير الإعلام الناطق الرسمي بإسم الحكومة صخر دودين ، ان استمرار فتح القطاعات بالمملكة يعتمد على سرعة استجابة المواطنين لتلقي المطاعيم .واشار الوزير في تصريح لموقع الوكيل الاخباري ان الهدف هو الوصول للاعداد المنشودة لمتلقي المطعوم بالاردن، ٢،٥ مليون في ٧/١ ، ٤،٥ مليون في ٩/١ .وزاد دودين ان الامر مرتبط حالياً بالمواطنين بالاقبال على تلقي المطاعيم لتطبيق الخطة التي وضعتها الحكومة لفتح القطاعات والإجراءات التخفيفية بالمواعيد المعلن عنها سابقاً .و أضاف أنه في حال لم يتم تحقيق هذا الهدف ، فستلجأ الحكومة لتأجيل اجراءات الفتح وليس التراجع عنها بالمرحلة المقبلة ، مؤكداً على انه سيكون هناك تشديداً بالعقوبات في حال عدم الالتزم في اجراءات السلامة العامة من قبل المواطنين .