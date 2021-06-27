دودين لـ الوكيل : ساعات الحظر الجزئي في العيد وفق المرحلة الثانية

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام ، الناطق باسم الحكومة ، صخر دودين ، أن تعديل ساعات الحظر الجزئي الليلي ، سيبدأ اعتبارا من الخميس القادم ، وفق المرحلة الثانية للخطة الحكومية ، في فتح القطاعات، حيث ستكون - المرحلة- اعتبارًا من الساعة 12 منتصف الليل للمنشآت وللساعة الواحدة بعد منتصف الليل للأفراد.

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ولفت دودين ، الأحد ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه لن يتم تعديل ساعات الحظر الليلي خلال فترة عيد الأضحى المبارك ، بحيث يتم زيادة ساعات الحظر - كما تردد عند الكثيرين -.

وبيّن أنّه سيتم العمل بالخطة الحكومية للمرحلة الثانية آنفة الذكر - 12 منتصف الليل للمنشآت وللساعة الواحدة بعد منتصف الليل للأفراد - في " عيد الأضحى " ، دون تعديل ، مُشدّدا على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات ، والعمل بالتباعد الجسدي ، وأخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا.