الجمعة 16-04-2021
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الجمعة، 16-04-2021 12:51 ص

دودين لـ الوكيل : سنعمل على اعادة فتح القطاعات الاقتصادية ولكن بحذر

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال الناطق باسم الحكومة صخر دودين في تصريح خاص ان الوضع الوبائي هو ما يحكم عودة فتح القطاعات الاقتصادية والتجارية بشكل تدريجي .

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واوضح دودين ان هناك جهودا حكومية تبذل لتطعيم اكبر قدر ممكن من المواطنين ضد كورونا من الان ولغاية الاول من شهر حزيران القادم حيث من المرجح ان تتحسن الحالة الوبائية وفق رصد الجهات الطبية وذلك بالتزامن مع اجراءات حكومية للحفاظ على سلامة المواطنين ولتقيد الجميع بتعليمات وزارة الصحة بهدف الوصول الى نسبة فحوصات ايجابية تقدر بـ اقل من 5 % .

 

واشار دودين الى ان اعادة الحياة الى طبيعتها هو الهدف المنشود ولكن بالتوازي مع الحفاظ على الوضع الوبائي خوفا من عودة انتشار الفيروس من جديد فالامر يحتاج الى الحذر الشديد . 

 

 

 




 

 


 

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