دودين لـ الوكيل : عطلة عيد الفطر قيد الدراسة ونواجه خيارات متعددة

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - اوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين للوكيل الاخباري بان الحكومة لم تحدد بعد مصير عطلة عيد الفطر وكيفية التعامل مع الحظر الجزئي والشامل خلال ايام عيد الفطر مشيرا الى ان هناك خيارات متعددة ويتم عمل دراسة شاملة .

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واكد دودين ان هذا الملف قيد الدراسة الان وسيتم الاعلان عن تفاصيل عطلة عيد الاضحى خلال الايام القادمة بعد دراسة كافة الجوانب .

ويشار الى ان شهر رمضان المبارك من المتوقع ان ينتهي باكتمال 30 يوما وذلك يوم الاربعاء الموافق 12/5/2021 ومن المتوقع ايضا ان يكون الخميس 13/5/2021 هو أول ايام عيد الفطر السعيد .