دودين لـ الوكيل: لاحظنا التزاماً كبيرا بشروط الوقاية من كورونا في الشارع الأردني خلال العيد

الوكيل الإخباري - أحمد الجراح - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة صخر دودين أنه من خلال مراقبة الحكومة للشارع الاردني خلال عطلة العيد لوحظ ان هناك اهتمام ووعي أكثر من السابق، آملا أن يبقى هذا الالتزام على حاله.

اضافة اعلان

وأضاف دودين لـ الوكيل الإخباري إن هذا الوعي والالتزام يعود لثقافة الشعب الأردني، الذي نعول عليه دائماً، والذي لم يخذلنا يوما، متأملا ان نخرج من العيد ونحن اشد قوة وإصرارا أمام الجائجة.

وتمنى دودين أن يكون هناك كثافة أكثر في الإقبال على المطاعيم، حتى نصل إلى المناعة المجتمعية التي تخرجنا من هذه الجائحة باقل الخسائر.