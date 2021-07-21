الأربعاء 21-07-2021
الوكيل الاخباري

واشنطن: إجماع دولي غير مسبوق على إنهاء الصراع في اليمن

البرلمان العربي يشيد بإجراءات السعودية التنظيمية والوقائية للحد من انتشار كورونا

حجاج بيت الله الحرام يكملون رمي الجمرات الثلاث لليوم الأول من أيام التشريق

ارتفاع غير مسبوق بحركة المسافرين في معبر الكرامة

لكل من تجاوز الـ 18 .. استئناف العمل بمراكز التطعيم ضد كورونا اعتبارا من يوم غد

دودين لـ الوكيل: لاحظنا التزاماً كبيرا بشروط الوقاية من كورونا في الشارع الأردني خلال العيد

البيت الأبيض: بايدن يوفد مساعدة وزير الخارجية الى الصين

رئيس اللجنة الخارجية بمجلس الشيوخ: رؤية الملك للمنطقة وخارجها في غاية الأهمية

الملك يتبادل التهاني مع رئيسي فلسطين وتونس بعيد الأضحى

أبرز ما غيره كورونا في السلوكيات العامة لا سيما العيد ومقارباته الوجدانية

عاجل

لكل من تجاوز الـ 18 .. استئناف العمل بمراكز التطعيم ضد كورونا اعتبارا من يوم غد

الأربعاء، 21-07-2021 08:28 م

دودين لـ الوكيل: لاحظنا التزاماً كبيرا بشروط الوقاية من كورونا في الشارع الأردني خلال العيد

7202118134854467536846


الوكيل الإخباري - أحمد الجراح -  قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة صخر دودين أنه من خلال مراقبة الحكومة للشارع الاردني خلال عطلة العيد لوحظ ان هناك اهتمام ووعي أكثر من السابق، آملا أن يبقى هذا الالتزام على حاله.

اضافة اعلان

 

وأضاف دودين لـ الوكيل الإخباري إن هذا الوعي والالتزام يعود لثقافة الشعب الأردني، الذي نعول عليه دائماً، والذي لم يخذلنا يوما، متأملا ان نخرج من العيد ونحن اشد قوة وإصرارا أمام الجائجة.

 

وتمنى دودين أن يكون هناك كثافة أكثر في الإقبال على المطاعيم، حتى نصل إلى المناعة المجتمعية التي تخرجنا من هذه الجائحة باقل الخسائر.

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
60f84d8844d41

رئيس اللجنة الخارجية بمجلس الشيوخ: رؤية الملك للمنطقة وخارجها في غاية الأهمية

720212081336112096359

الملك يتبادل التهاني مع رئيسي فلسطين وتونس بعيد الأضحى

WhatsApp-Image-2021-07-21-at-7.04.43-PM-2

الملك: الأردن يتحدث بصوت فلسطين والجميع يستمع إليه

2021-07-19_21-13-20_072954-730x438

الملك: وصول الأردن إلى واشنطن كأول بلد من المنطقة لم يأت صدفة

7202121125721684345554

تكية أم علي توزع تبرعات الأوقاف الكويتية من الأضاحي على الأسر المحتاجة

11

سلطة المياه: سنعالج اختلالات تنظيم الدور

أخبار متعلقة
720211415410707836009

دودين عبر الوكيل: توجه حكومي نحو عملية رقابية ووقائية صارمة

eeeeee

تحذير حكومي للالتزام بأوامر الدفاع

دار رئاسة الوزراء في عمان- %28أرشيفية%29

الحكومة تنشر قائمة القطاعات الأكثر تضررا لشهر حزيران - اسماء

52021695826405061770

الحكومة تخفض ضريبة المبيعات على سلع تجارية - اسماء

5f3bea2cd4835

الحكومة تحدد عدد المشاركين في المناسبات بالمنازل

فراية

وزير الداخلية : تمديد دوام معبر جابر