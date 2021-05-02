دودين لـ الوكيل : لا تراجع عن الحظر الجزئي في العيد والعطلة بالاساس 3 ايام فقط

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - اوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين للوكيل الاخباري بان سبب تمديد العطلة لمدة 5 ايام في عيد الفطر هو اتاحة الفرصة للمواطنين بالتسوق يومي الثلاثاء والاربعاء خلال ساعات النهار حيث انه من المتوقع فلكيا ان يكون عيد الفطر يوم الخميس الموافق 13/5 .

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واكد دودين انه لا نية لتقليص ساعات الحظر الجزئي يومي الثلاثاء والاربعاء بتاريخ 11 و12 من الشهر الحالي او السماح للمواطنين بالتجوال بعد الساعة السابعة مساء مشيرا الى انه يجب الحرص على عدم عودة انتشار الفيروس مرة اخرى .

واشار دودين الى ان عطلة العيد بالاساس هي 3 ايام فقط ولكن تمت اضافة يومين قبل العيد لاتاحة المجال للمواطنين للتسوق وشراء حاجيات العيد .