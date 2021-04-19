دودين لـ الوكيل : لا يوجد دراسة بإلغاء حظر الساعة الـ 7 حاليا

الوكيل الإخباري - خاص - قال وزير الدولة لشؤون الاعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين إن الإجراءات التخفيفية مرهونة بالوضع الوبائي و نسبة الفحوصات الإيجابية لفيروس كورونا في المملكة .

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وأضاف دودين لـ " الوكيل الإخباري "، اليوم الإثنين ، أنه لا يوجد دراسة لدى الحكومة بإلغاء حظر الساعة الـ 7 مساءً ، منوهاً أن ذلك مرتبط بالوضع الوبائي .



وأشار أن الحكومة تنتظر أن تصل نسبة الفحوصات الإيجابية لفيروس كورونا في المملكة إلى 5% .



وكانت قد بلغت أمس الأحد نسبة الفحوصات الإيجابيّة لفيروس كورونا ، قرابة (14.05%).

