دودين لـ الوكيل : يسمح بالتجول خلال الحظر لمتلقي الجرعتين فقط

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام ، الناطق باسم الحكومة ، صخر دودين ، الخميس ، أن فئة متلقي جرعتين من لقاح كورونا ، يُسمح لهم بالتجوّل خلال ساعات الحظر الليلي ، اعتبارا من اليوم .

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ويأتي ردّ دودين على سؤال " الوكيل الإخباري" ، على ضوء تساؤلات مواطنين ، حول إمكانية التجول بعد 21 يوما لمتلقي الجرعة الأولى من اللقاح ، الأمر الذي نفاه دودين ، واكتفى بالقول " التجول لمتلقي الجرعتين".

ووفق المرحلة الثانية من الخطة الحكومية ، فإنه سيتم تقليص ساعات الحظر الجزئي (12 ليلا للمنشآت ، و 1 ليلا للأفراد ، واعتبار شهادة التطعيم تصريح لغايات الحركة خارج الأوقات المسموح بها) - آخر الخبر - .