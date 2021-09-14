دودين : ما زال العمل بقانون الدفاع مستمرا

الوكيل الإخباري - شدّد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة، صخر دودين، على أهمية العمل بقانون الدفاع ، للاستمرار في حماية المواطنين والحفاظ على صحّتهم ومصالحهم الاقتصاديّة والاجتماعيّة.

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وأضاف دودين في تصريحات صحافية ، أن جميع القرارات والإجراءات التي تمّ فرضها، من خلال أوامر الدّفاع والتعليمات الصّادرة بموجبها تنسجم مع هذه الغايات.



وتابع دودين "بما أنّ جائحة كورونا ما زالت مستمرّة، وتداعيتها وآثارها ما زالت حاضرة، فإنّ العمل بقانون الدفاع ما زال ضرورة للاستمرار في حماية المواطنين والحفاظ على صحّتهم ومصالحهم الاقتصاديّة والاجتماعيّة".



وأشار إلى إن تفعيل قانون الدّفاع جاء لغايات التعامل مع جائحة كورونا، والحدّ من آثارها الصحيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة على المواطنين، وحمايتهم من تداعياتها.



وأوضح دودين أن قانون الدّفاع والأوامر الصّادرة بموجبه لا تفرض الإجراءات الوقائيّة والصحيّة فحسب، بل تنظّم أيضاً حقوق العمّال وبرامج الحماية الاجتماعيّة التي تدعم دفع أجورهم.

وزاد "لا يمكن وقف العمل به حاليّاً نظراً لوجود بعض القطاعات التي لم تعد إلى العمل بكامل طاقتها حتى الآن ونتيجة الأضرار التي لحقت بها خلال الجائحة".