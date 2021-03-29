الإثنين 29-03-2021
الوكيل الاخباري
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دودين: وزارة الصحّة كشفت تزويراً في إصدار تصاريح الحظر الشامل والجزئي

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الإثنين، 29-03-2021 08:11 م

دودين: وزارة الصحّة كشفت تزويراً في إصدار تصاريح الحظر الشامل والجزئي

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الوكيل الاخباري - كشف وزير الدّولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين أنّ وزارة الصحّة كشفت خلال الأسبوع الماضي عن وجود تلاعب وتزوير في إصدار باجات وتصاريح تنقّل تستخدم في أوقات الحظر الجزئي والحظر الشامل يوم الجمعة.

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وأوضح دودين في تصريحات صحفيّة اليوم الاثنين أنّ الوزارة أبلغت مديريّة الأمن العام عن وجود عمليّات تزوير لباجات وتصاريح تنقّل مروّسة باسم إحدى الشركات المتعاقدة مع الوزارة لتقديم خدمات الطّعام والتنظيف، وقد قامت كوادر الأمن العام المختصّة على الفور بالتحرّي واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المتورّطين بهذه العمليّة.


وبيّن أنّ الأمن العام وبعد إجراء التحرّيات اللازمة وتحديد الأشخاص المتورّطين قام بضبط خمسة أشخاص وتوديعهم لدى مدّعي عام عمّان، الذي قرّر توقيفهم لمدّة سبعة أيّام على ذمّة التحقيق، بتهمة استخدام أختام أو علامة لإدارة عامّة بغرض غير مشروع.


 




 

 


 

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