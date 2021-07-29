دودين يؤكّد أهميّة تعزيز قدرات الإعلاميين في تحقيق الفائدة للمجتمع

الوكيل الاخباري - رعى وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين، اليوم الخميس، تخريج المشاركين في البرنامج التدريبي الإعلامي الشامل الذي تنظمه هيئة الإعلام.



وأكد دودين أهميّة البرنامج في تطوير العمل الإعلامي الحكومي والخاص وتعزيز قدرات الإعلاميين بما يمكّنهم من مواكبة ما يشهده العالم من تطورات حديثة في مجال الإعلام، والوصول إلى الإعلام المُمكّن الذي يستند على المعلومة الصحيحة ومن المصدر الصحيح.

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وبيّن أن تعزيز قدرات الإعلاميين يسهم في تحقيق الفائدة للمجتمع والتفاعل الإيجابي مع الأحداث، سيما وأن الإعلام يعتبر مرآة للمجتمع وموجِّهاً للرأي العام.



وأشار دودين إلى أهميّة دور الإعلاميين وإمكانيّة مساهمتهم في الأنشطة الإعلاميّة المختلفة ضمن مشروع التربية الإعلامية والمعلوماتيّة، لافتاً إلى أنّ مادة التربية الإعلاميّة سيبدأ تدريسها خلال العام الدراسي المقبل في المدارس، بهدف المساهمة في بناء الفكر النقي للطلبة واكتسابهم مفاهيم التفكير الناقد وبيان مخاطر الإشاعات.



وأعرب دودين عن أمله بأن يحقّق البرنامج التدريبي الاستفادة المرجوة للمشاركين منه، مؤكّداً أهمية التغذية الراجعة والتقييم الحقيقي لمستوى البرنامج بما يمكّن هيئة الإعلام من تطوير هذه التجربة والبناء عليها.