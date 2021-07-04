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الأحد، 04-07-2021 06:17 م

دودين يؤكد أهمية توفير المعلومات والحقائق لدحض الإشاعات

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الوكيل الاخباري  - أكد وزير الدولة لشؤون وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين، أن رؤية الحكومة الإعلامية تعتمد على توفير المعلومات والحقائق بالسرعة المطلوبة لوسائل الإعلام، لدحض الإشاعات والأخبار المغلوطة التي قد تؤثر على نسيج المجتمع.اضافة اعلان


وأشار دودين خلال زيارته لهيئة الإعلام ولقاء مديرها العام طارق أبو الراغب ومدراء المديريات في الهيئة اليوم الأحد، إلى أن الإعلام الجديد أصبح جزءاً لا يتجزأ من منظومة الإعلام بوسائله المرئية والمسموعة والمقروءة، الأمر الذي يتطلب تحري الدقة عند نشر المعلومات والأخبار على وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً أن نسبة انتشار الإشاعة والأخبار غير الصحيحة يفوق بمقدار ستة أضعاف نسبة تداول المعلومات الصحيحة بحسب الدراسات المختصّة في تحليل المحتوى على منصّات التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أهميّة دور هيئة الإعلام كأداة رقابية على وسائل الإعلام في الأردن، لافتاً إلى أن مفهوم الرقابة لا يعني تقييد الحريات، بل ضبط المخالفات أو المحتوى الذي يخالف أخلاقيات المهنة والتشريعات الناظمة للعمل الإعلامي، والعادات والتقاليد في المجتمع.

 




 

 


 

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