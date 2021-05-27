دودين يؤكد دعم الحكومة للمؤسسات المعنية بتدريب الإعلاميين



الوكيل الاخباري -

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أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين أن الحكومة ستدعم بأسلوب مؤسسي ومستدام جهود المؤسسات الإعلامية المعنية بتدريب وتأهيل الإعلاميين، لرفد المؤسسات الإعلامية بخبرات جديدة ومؤهلة.جاء ذلك خلال لقاء دودين مع رئيس وعدد من أعضاء جمعية المذيعين الأردنيين في مكتبه برئاسة الوزراء اليوم الخميس، والذي يأتي ضمن اللقاءات التواصلية التي يعقدها مع المؤسسات الإعلامية المختلفة.وأشار دودين إلى أهمية دور الجمعية في نقل الخبرات بين أجيال المذيعين من خلال برامج التدريب، وإنتاج محتوى يسلط الضوء على تطور مسيرة الإعلام ودوره في ترسيخ الهوية الوطنية، وذلك بالتزامن مع مناسبة مئوية الدولة.