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الثلاثاء، 15-06-2021 08:53 م

دودين يبحث التعاون الإعلامي مع الوطنيّة للإعلام والهيئة الوطنيّة للصحافة في مصر

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الوكيل الاخباري - زار وزير الدّولة لشؤون الإعلام، النّاطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين الهيئة الوطنيّة للإعلام والهيئة الوطنيّة للصحافة في جمهوريّة مصر العربيّة، وذلك على هامش مشاركته في أعمال الدّورة الحادية والخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب التي ستنعقد يوم غدٍ الأربعاء في مقرّ جامعة الدّول العربيّة بالقاهرة.

وبحث دودين مع رئيس الهيئة الوطنيّة للإعلام حسين زين أوجه التعاون الثنائي بين مؤسّسات الإعلام الرسمي والهيئة، خصوصاً ما يتعلّق بالاستفادة من التجارب والخبرات في قطاع الإعلام والصّناعة الإعلاميّة.

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وأشار إلى المكانة التي تحظى بها جمهوريّة مصر في مجال الإنتاج الدرامي والصّناعة الإعلاميّة، مؤكّداً أهميّة الاستفادة من هذه التجربة في توثيق المحطّات المهمّة والعلاقات الأخويّة والترابط التاريخي الوثيق بين الشّعوب العربيّة، كرسالة ترسّخ في ذهن الأجيال أهميّة هذا الترابط ودوره في بناء القيم الإيجابيّة في المجتمعات.

ونوّه دودين إلى ضرورة البناء على اتفاقيّات التعاون المشترك الموقّعة بين الجانبين، وبما يعزّز أوجه التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتّجارب، والتعامل مع التحدّيات التي تواجه عمل مؤسّسات الإعلام الرسمي، ووضع آليّات لضمان استدامة عملها.

كما شدّد على ضرورة إيجاد سبل فاعلة لزيادة المحتوى العربي في الفضاء العالمي وعلى شبكة الإنترنت، مؤكّداً أهميّة هذا الأمر في زيادة تأثير المحتوى الإعلامي في الأفراد وتعزيز القيم الإيجابيّة لديهم.

 




 

 


 

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