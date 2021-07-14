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الأربعاء، 14-07-2021 11:24 ص

دودين يحذر المواطنين لتفادي انتكاسة وبائية

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الوكيل الإخباري - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الإعلامي باسم الحكومة صخر دودين إن هناك حالة تراخ وعدم التزام في إجراءات السلامة العامة .

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وأضاف خلال تصريحات صحفية، أنه كان هناك ضرورة لتوجيه رسالة تحذيرية للمواطنين لتفادي أي انتكاسة وبائية.


ودعا دودين إلى التوجه لتلقي لقاح كورونا خصوصا، لمن تزيد أعمارهم عن 50 عاما، مشيرا إلى أنه يوجد في الأردن 572 الف شخص يزيد أعمارهم عن 50 لم يتلقوا المطعوم.


وبين أنه من غير المعقول قيام الحكومة بوضع رجل أمن على باب كل شخص من أجل أن يقوم المواطن بتطبيق القانون، لافتاً إلى أن الأردني واعٍ.


وطالب بالمسارعة في أخذ المطاعيم فهناك حاجة لتطعيم 2 مليون شخص بحلول الأول من أيلول، وفي حال تم إعطاء اللقاح لنحو 100 ألف شخص يومياً سنصل للهدف بحلول 20 يوماً.


وتمنى دودين أن يقضي المواطنين العيد بدرجة عالية من المسؤولية، داعيا إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية من خلال تلقي المطعوم والتي سيكون لها فقط يومين عطلة خلال العيد.


 




 

 


 

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