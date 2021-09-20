دودين يرعى مؤتمر التربية الإعلامية والمعلوماتية الرقمي

الوكيل الاخباري- رعى وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين افتتاح مؤتمر ” لنبدأ التربية الإعلامية والمعلوماتية الرقمي 2021 ” اليوم الاثنين، والذي يعقد عبر تقنية الاتصال المرئي ( عن بُعد)، بتنظيم من جمعية حماية الأسرة والطفولة في محافظة إربد، وبالتعاون مع أكاديمية دويتشه فيله الألمانية.



وأكد دودين خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أهمية تعزيز مفهوم التربية الإعلامية والمعلوماتية في ظل التطوّر الهائل والمستمر في تقنيّات الاتصال، والكمّ الهائل من المعلومات المتدفّقة عبر الفضاء الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.



وأضاف أن هذا الأمر يتطلّب تكريس الثقافة الصحيحة للتعامل مع هذه الوسائل، وتعزيز قدرة الأفراد على تمييزها، وتمكينهم من نبذ الإشاعات، وتفنيد الأخبار الزائفة، وتعزيز مهارات التفكير الناقد لديهم.



وأشار إلى أن استقاء الأفراد للمعلومات بات يتركّز بشكل أساسيّ على مواقع التواصل الاجتماعي وأدواته؛ “وبالتالي أصبحت هذه الأدوات هي الأكثر تأثيراً في أفكارهم وسلوكيّاتهم”؛ مؤكداً في هذا الإطار أهمية الحاجة إلى تجذير الوعي المجتمعي بكيفيّة التعامل معها، وتوظيفها بشكل إيجابيّ لخدمة الأفراد والمجتمعات.



ولفت إلى رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني بأن تكون منصّات التواصل الاجتماعي “صوتاً مسموعاً لنا، وفرصاً غير مسبوقة للتواصل، نسلّط الضوء من خلالها على القضايا المصيريّة ونناقشها في إطار حوار بنّاء”.



كما أشار إلى أهمية التربية الإعلاميّة والمعلوماتيّة في توعية الأجيال ضد مخاطر مجتمعيّة عديدة، ساهم التطوّر التقني وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي في الترويج لها، كالتطرف والكراهية والابتزاز واغتيال الشخصيّة وغيرها من الممارسات السلبيّة الواجب تعزيز الوعي بمخاطرها، وكيفيّة التصدّي لها.



وأكد أهمية التربية الإعلامية في تثقيف الأفراد بالقوانين والتشريعات، من أجل تفادي بعض الممارسات المخالِفة والمُجرَّمة قانوناً، كالإساءة والتشهير، التي تتمّ في كثير من الأحيان بسبب الجهل في معرفة القوانين.

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