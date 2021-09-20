الإثنين 20-09-2021
الوكيل الاخباري

الجزائر: توقيف 71 مشتبها بتورطهم في حرائق الغابات

انقلاب صهريج على طريق المطار

وقفة دعم وإسناد للأسرى في بيت لحم

اللجنة الإدارية النيابية تبحث مطالب مشرفات تربويات

16 وفاة و2103 إصابات جديدة بكورونا في فلسطين

بلدية إربد لـ الوكيل: نتابع المخالفات المتعلقة بـ'الأوتو بارك'

مجاهد لـ الوكيل : قمر الحصادين سيظهر الساعة 6:42 مساءً

فاجعتان لأردنيين مغتربين تشعلان مواقع التواصل

الخارجية : السفارة في روسيا لم تبلغ عن إصابات لأردنيين في حادثة إطلاق نار داخل جامعة

انقطاع المياه عن حي في الزرقاء والوزارة تتابع

الإثنين، 20-09-2021 12:50 م

دودين يرعى مؤتمر التربية الإعلامية والمعلوماتية الرقمي

920211994718824704945


الوكيل الاخباري- رعى وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين افتتاح مؤتمر ” لنبدأ التربية الإعلامية والمعلوماتية الرقمي 2021 ” اليوم الاثنين، والذي يعقد عبر تقنية الاتصال المرئي ( عن بُعد)، بتنظيم من جمعية حماية الأسرة والطفولة في محافظة إربد، وبالتعاون مع أكاديمية دويتشه فيله الألمانية.

وأكد دودين خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أهمية تعزيز مفهوم التربية الإعلامية والمعلوماتية في ظل التطوّر الهائل والمستمر في تقنيّات الاتصال، والكمّ الهائل من المعلومات المتدفّقة عبر الفضاء الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

وأضاف أن هذا الأمر يتطلّب تكريس الثقافة الصحيحة للتعامل مع هذه الوسائل، وتعزيز قدرة الأفراد على تمييزها، وتمكينهم من نبذ الإشاعات، وتفنيد الأخبار الزائفة، وتعزيز مهارات التفكير الناقد لديهم.

وأشار إلى أن استقاء الأفراد للمعلومات بات يتركّز بشكل أساسيّ على مواقع التواصل الاجتماعي وأدواته؛ “وبالتالي أصبحت هذه الأدوات هي الأكثر تأثيراً في أفكارهم وسلوكيّاتهم”؛ مؤكداً في هذا الإطار أهمية الحاجة إلى تجذير الوعي المجتمعي بكيفيّة التعامل معها، وتوظيفها بشكل إيجابيّ لخدمة الأفراد والمجتمعات.

ولفت إلى رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني بأن تكون منصّات التواصل الاجتماعي “صوتاً مسموعاً لنا، وفرصاً غير مسبوقة للتواصل، نسلّط الضوء من خلالها على القضايا المصيريّة ونناقشها في إطار حوار بنّاء”.

كما أشار إلى أهمية التربية الإعلاميّة والمعلوماتيّة في توعية الأجيال ضد مخاطر مجتمعيّة عديدة، ساهم التطوّر التقني وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي في الترويج لها، كالتطرف والكراهية والابتزاز واغتيال الشخصيّة وغيرها من الممارسات السلبيّة الواجب تعزيز الوعي بمخاطرها، وكيفيّة التصدّي لها.

وأكد أهمية التربية الإعلامية في تثقيف الأفراد بالقوانين والتشريعات، من أجل تفادي بعض الممارسات المخالِفة والمُجرَّمة قانوناً، كالإساءة والتشهير، التي تتمّ في كثير من الأحيان بسبب الجهل في معرفة القوانين.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ava9wmrr

بلدية إربد لـ الوكيل: نتابع المخالفات المتعلقة بـ'الأوتو بارك'

قمر الحصادين

مجاهد لـ الوكيل : قمر الحصادين سيظهر الساعة 6:42 مساءً

الت

فاجعتان لأردنيين مغتربين تشعلان مواقع التواصل

الخارجية الوكيل

الخارجية : السفارة في روسيا لم تبلغ عن إصابات لأردنيين في حادثة إطلاق نار داخل جامعة

920211415400877292752

الإعلان عن موعد امتحان المفاضلة لطلبة الثانوية الأجنبية الأسبوع الحالي

الكسبي

وزير الأشغال يترأس وفداً متوجهاً إلى بغداد لمتابعة مخرجات القمة الثلاثية

أخبار متعلقة
الوكيل لقاح

لجنة الأوبئة: فحص الكشف عن فيروس كورونا لا يزال مجانا

دودين 2

دودين ينعى الصحفي صالح الفراية

دودين لوغو

الحكومة :تفعيل تطبيق سند مطلع أيلول

رئاسة

قرارات حكومية حول خطة رقابية جديدة

دودين 2

دودين :إجراءات رقابية جديدة بالتزامن مع إلغاء الحظر الليلي

دودين 2

الحكومة : إلغاء كافة أشكال الحظر مطلع أيلول