دودين يزور مجموعة الراية الإعلامية - صور

الوكيل الإخباري - زار وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين، اليوم الثلاثاء، مجموعة الراية الإعلامية التي تضم "راديو هلا، هلا أخبار، إذاعة جيش إف إم، إذاعة بلس".

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وجال دودين في مرافق واستديوهات مجموعة الراية الإعلامية، حيث اطلع خلال جولته على أقسام المجموعة، ومناقشة آليات العمل الإذاعي والإخباري، مستمعا إلى شرح مفصل حول طبيعة العمل في كل قسم والتقنيات الفنية والتكنولوجية المستخدمة.



واستمع دودين خلال الزيارة، لشرح حول طبيعة العمل من المدير التنفيذي لمجموعة الراية الإعلامية محمد مصلح، وعدد من مدراء الأقسام والكوادر الصحفية والإعلامية العاملة بالمجموعة.



وأكد دودين في لقائه بكوادر مجموعة الراية، على أهمية الإعلام الوطني في الأردن، ومساهماته الفاعلة ودوره في نهضة وتطوير الإعلام المحلي.



ولدى زيارته لموقع "هلا أخبار"، شدد دودين على أهمية نقل الأحداث ومختلف القضايا المحلية والإقليمية بصورة شفافة، واعتماد التحليل الاخباري الذي من شأنه رفع مستوى الثقافة الإعلامية لدى المواطن.



ولفت إلى أن أهمية التزام الحكومة بالشفافية والمصارحة في التعامل مع جميع وسائل الإعلام في إطار حق الحصول على المعلومة واطلاع الرأي العام على مختلف القضايا والتوجهات الحكومية.



وأبدى دودين إعجابه بالعمل الذي قامت به مجموعة الراية الإعلامية منذ بدء جائحة كورونا، والرسائل الإعلامية التي نشرت في إطار نشر الوعي لدى المواطنين بمخاطر الجائحة، وأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والصحية لمنع انتشار العدوى.

























المصدر : هلا أخبار