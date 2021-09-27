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الإثنين، 27-09-2021 10:42 ص

دودين يعتذر عن التحدث باللغة الإنجليزية في مؤتمر دولي

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الوكيل الإخباري - اعتذر وزير الدولة لشؤون الإعلام صخر دودين عن التحدث باللغة الإنجليزية في مؤتمر دولي يقام حاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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وقال دودين، خلال استضافته في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي بنسخته العاشرة، ” استطيع التحدث وفهم اللغة الإنجليزية بكل طلاقة لكني في دولة الإمارات العربية المتحدة ولأنني جزء من المملكة الأردنية الهاشمية ونظرا لأن 99 بالمئة من الحضور من العرب؛ لذا اسمحوا لي التحدث باللغة العربية”.


وتركز أعمال المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2021 على جهوزية ومستقبل الاتصال الحكومي من حيث الأدوات والخبرات والتخصصات والمنهجيات المتوقعة، بمشاركة 79 متحدثا من 11 دولة عربية وأجنبية.

 

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