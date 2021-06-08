دودين يكشف عن مؤشرات خطيرة ومقلقة واجراءات حكومية قادمة

الوكيل الاخباري -

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قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين، إن الفرق التفتيشية من الجهات الرقابية على المنشآت والأفراد، رصدت تراجعاً ملحوظاً خلال الفترة الماضية في مستويات الالتزام بسبل الوقاية من وباء كورونا المستجد.وأكد دودين في تصريحات لوكالة الأنباء الاردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، أن "هذه المؤشرات خطيرة ومقلقة، وتنعكس سلباً على الحالة الوبائية في المملكة التي شهدت استقراراً خلال الأسابيع الماضية"، لافتاً إلى أن هذه المؤشرات قد تعيق السير قدما في خطة فتح القطاعات للوصول إلى الصيف الآمن، والتي بدأت الحكومة في تنفيذ أولى مراحلها مطلع الشهر الحالي وتستمر حتى مطلع أيلول المقبل.وشدد دودين على أن الحكومة ستكثف الجهود الرقابية لمتابعة مدى التزام المنشآت والأفراد بالإجراءات الوقائية من الوباء وتنفيذ أوامر الدفاع الصادرة بهذا الخصوص، مع الاستمرار في تسريع حملات التطعيم لمختلف القطاعات، بهدف الوصول إلى تطعيم أكبر عدد من السكان، وذلك تجنباً لظهور موجة ثالثة من الوباء، لا سمح الله.وأكد دودين أهمية استمرار اتباع سبل الوقاية خاصة الالتزام بالكمامات والمحافظة على التباعد الجسدي واستخدام المعقمات وتفادي الاكتظاظ والتجمعات، سيما مع تسجيل إصابات من متحورات فيروس كورونا المستجد خلال الفترة الماضية والتي تمتاز بسرعة انتشارها، محذراً من ان الوباء لم ينتهِ بعد.