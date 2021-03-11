دودين يهنئ بذكرى الإسراء والمعراج

الوكيل الإخباري – غرد وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين، بذكرى الإسراء والمعراج.



وقال دودين عبر صفحته على تويتر: 'تتجلّى حقيقة الرسالة المحمديّة، القائمة على الوئام والرّحمة، وبثّ روح السّلام والمحبّة'.



وأضاف " أعادها الله على وطننا الحبيب، وقيادتنا الهاشميّة الحكيمة، بالخير واليُمن والبركات ".

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أعادها الله على وطننا الحبيب، وقيادتنا الهاشميّة الحكيمة، بالخير واليُمن والبركات. في ذكرى #الإسراء_والمعراج تتجلّى حقيقة الرسالة المحمديّة، القائمة على الوئام والرّحمة، وبثّ روح السّلام والمحبّة.أعادها الله على وطننا الحبيب، وقيادتنا الهاشميّة الحكيمة، بالخير واليُمن والبركات. March 11, 2021



