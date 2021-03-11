دودين يهنئ بذكرى الإسراء والمعراج

الوكيل الإخباري
– غرد وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين، بذكرى الإسراء
والمعراج.
وقال دودين عبر صفحته على تويتر: 'تتجلّى حقيقة الرسالة المحمديّة، القائمة على الوئام والرّحمة، وبثّ روح السّلام والمحبّة'.
وأضاف " أعادها الله على وطننا الحبيب، وقيادتنا الهاشميّة الحكيمة، بالخير واليُمن والبركات ".
في ذكرى #الإسراء_والمعراج تتجلّى حقيقة الرسالة المحمديّة، القائمة على الوئام والرّحمة، وبثّ روح السّلام والمحبّة.— Sakher Dudin (@sakher_dudin) March 11, 2021
أعادها الله على وطننا الحبيب، وقيادتنا الهاشميّة الحكيمة، بالخير واليُمن والبركات.