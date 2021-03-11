الخميس 11-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

تحذير أمني من المنخفض الجوي القادم

الغذاء و الدواء : توجه لتصنيع لقاح ضد كورونا محلياً

القانون يُجرم تسريب الوثائق الرسمية

ضبط مروجي مخدرات في عمان - صور

قطاع الإنشاءات : نطالب بإعفاءات مالية

محافظ العاصمة : خطة أمنية بعد تعديل الحظر الليلي

أصحاب المخابز لـ الوكيل: نطالب السماح بخدمة التوصيل خلال الحظر الجزئي

تفاصيل جديدة حول جريمة ماركا الشمالية

هذا موعد أول أيام شهر رمضان المبارك 2021 فلكياً

جريمة في المفرق .. سيدة تقتل ابنتها العشرينية

الخميس، 11-03-2021 11:53 ص

دودين يهنئ بذكرى الإسراء والمعراج

دودين
أرشيفية


الوكيل الإخباري – غرد وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين، بذكرى الإسراء والمعراج.

وقال دودين عبر صفحته على تويتر: 'تتجلّى حقيقة الرسالة المحمديّة، القائمة على الوئام والرّحمة، وبثّ روح السّلام والمحبّة'.

وأضاف " أعادها الله على وطننا الحبيب، وقيادتنا الهاشميّة الحكيمة، بالخير واليُمن والبركات ".

اضافة اعلان
 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
منخ

تحذير أمني من المنخفض الجوي القادم

لقاح

الغذاء و الدواء : توجه لتصنيع لقاح ضد كورونا محلياً

ق

القانون يُجرم تسريب الوثائق الرسمية

نم

ضبط مروجي مخدرات في عمان - صور

عمالة

قطاع الإنشاءات : نطالب بإعفاءات مالية

منت

محافظ العاصمة : خطة أمنية بعد تعديل الحظر الليلي

أخبار متعلقة
320218182458773292563

دودين لـ الوكيل : تصاريح العمل السابقة سارية خلال الحظر الجزئي

2

الأوقاف تقيم احتفالاً بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج

32021117578312519101

الحكومة تكشف حقيقة وثيقة تعديل الحظر الليلي اعتباراً من اليوم

ه

عطلة رسمية الخميس تسيطر على مواقع التواصل

الفراية

إغلاق محلات بيع المشروبات الروحية حتى صباح السبت

220212317380544121343

وزير الاعلام لـ الوكيل : اصدار امر دفاع جديد بالاردن