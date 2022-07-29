الجمعة 29-07-2022
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الجمعة، 29-07-2022 06:02 م

دورات تدريبية تستهدف الشباب في قضاء أذرح

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الوكيل الإخباري - ينفذ مركز شباب أذرح بالتعاون مع المجلس الدنماركي للاجئين وضمن مشروع (RYSE)، دورات تدريبية في مجال تطوير المبادرات الشبابية وأخرى حول مهارات صناعة المحتوى للألعاب التفاعلية في سياق العمل التطوعي، تستهدف فئات الشباب واليافعين من كلا الجنسين.

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وقال مدير مديرية شباب محافظة معان الدكتور مخلد المجالي، اليوم الجمعة، إن هذه الدورات والتي تستمر حتى شهر أيلول المقبل، تهدف إلى المساهمة بتوفير مساحات آمنة للشباب، وتحفيزهم على الابتكار والإبداع، وتعميق ممارساتهم العملية في مجال تنفيذ المبادرات التقنية في سياق العمل التطوعي، ودعم مبادراتهم على المستويين المعرفي والتطبيقي، إلى جانب تعزيز مشاركة الشباب وتزويدهم بالأدوات والمعارف التي تحفزهم على توسيع مداركهم.


وأضاف الدكتور المجالي إلى أنه تم إطلاق معسكر التماسك الاجتماعي في كل من مركزي شباب وشابات اذرح أمس الخميس بمشاركة 25 مشاركا ومشاركة في كل مركز. ويهدف المعسكر إلى تعريف المشاركين بمهارات إدارة الذات والعمل المشترك وتعزيز قيم الحوار والتعدد والتسامح، كما يتضمن المعسكر تنفيذ أنشطة رياضية وترفيهية تستهدف بناء قدرات الشباب وإكسابهم المهارات الحركية والفكرية وتنمية قدراتهم الجسدية.

 




 

 


 

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