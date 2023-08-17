دورات تدريبية حول التدقيق المائي لمدينة الحسن الرياضية

الوكيل الإخباري - عقدت وزارة المياه والري دورتين تدريبيتين حول التدقيق المائي ودورة تدريب مدربين على التدقيق المائي وذلك في مدينة الحسن الرياضية بمحافظة إربد.

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وجاء عقد الدورات التدريبية وذلك تفعيلا لرسالة الوزارة للإدارة المتكاملة لموارد المياه بكفاءة وتميز من خلال تعزيز الشراكات وتبني أنظمة عمل فعالة لتحقيق التنمية المستدامة واستكمالا لبرنامج التدقيق المائي الذي بدأت فيه وزارة المياه والري.



وقامت الوزارة بعمل تدقيق مائي لمباني مدينة الحسن الرياضية وتسليمها عدد من قطع توفير المياه والشورات والقِرب ليتم تركيبها في أحد المباني الأكثر استهلاكا للمياه لعمل دراسة تبين مدى انخفاض الطلب على المياه داخل المبنى بعد كشف وإصلاح التسريبات وتركيب قطع توفير المياه.