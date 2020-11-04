الخميس 05-11-2020
الوكيل الاخباري

نصائح وارشادات هامة من الدفاع المدني للتعامل مع الامطار الغزيرة

وزير التربية والتعليم للوكيل : الرسوب في المادة لا علاقة له بالدخول الى المنصة

دورات تدريبية متخصصة في الرقابة على الانتخابات

تعليق الدوام بمدرسة المدينة المنورة في الرمثا

إغلاق مبنى وزارة الخارجية بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا

اربد: 8 مخالفات لمنشآت وأشخاص لم يلتزموا بأوامر الدفاع

حريق مستودع في العقبة

عجلون: تحرير 15 مخالفة بحق منشآت ومواطنين خالفوا أوامر الدفاع

الملك يتلقى اتصالاً من رئيس المجلس الأوروبي

الخرابشة : 45 ألف حالة نشطة بكورونا بالأردن




الأربعاء، 04-11-2020 10:56 م

دورات تدريبية متخصصة في الرقابة على الانتخابات

7777


الوكيل الاخباري - باشرت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن"، اليوم الأربعاء، وعبر تقنية الاتصال المرئي، وفي إطار مشروعها "عين على النساء" لمراقبة الانتخابات البرلمانية من منظور النوع الاجتماعي، أعمال دورة تدريبية متخصصة للمراقبين والمراقبات قصيري الأمد، حول عملية الرصد والمراقبة ليوم الاقتراع.
اضافة اعلان

ووفق بيان صادر عن تضامن، يبلغ عدد المراقبين قصيري الأمد نحو ألف شاب وشابة تم اعتمادهم من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب، لرقابة ورصد عملية الاقتراع المقررة يوم الثلاثاء المقبل.

وقال المنسق العام لمشروع "عين على النساء" الدكتور أحمد العجارمة، إن الدورة التدريبية استهدفت المراقبين والمراقبات من محافظتي عجلون وجرش وتأتي ضمن سلسلة دورات ستشمل جميع المراقبين والمراقبات قصيري الأمد من مختلف مناطق المملكة، وتنتهي يوم الأحد 8 تشرين الثاني الجاري.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
abace2367eb88c1da099b8e917e270bc

وزير التربية والتعليم للوكيل : الرسوب في المادة لا علاقة له بالدخول الى المنصة

وزارة التربية والتعليم

تعليق الدوام بمدرسة المدينة المنورة في الرمثا

وزارة الخارجية

إغلاق مبنى وزارة الخارجية بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا

10202031173512405563031

اربد: 8 مخالفات لمنشآت وأشخاص لم يلتزموا بأوامر الدفاع

10202022213637344676324

حريق مستودع في العقبة

1120203175420444395350

عجلون: تحرير 15 مخالفة بحق منشآت ومواطنين خالفوا أوامر الدفاع

أخبار متعلقة
cb281af5-1d6c-4949-a9fd-ff7103756825

الحموري للوكيل : وزارة الصحة ترغب بالتعاقد مع كوادر من القطاع الخاص لسد النقص

1120201213856850732488

الهيئة المستقلة تختتم فعالياتها التدريبية في عجلون

245793

الحموري للوكيل : 90 اصابة بكورونا في العناية المركزة بمستشفيات القطاع الخاص

10202029145631760158853

حظر تجول شامل لأربعة ايام بالاردن

1020203195154513088241

لجنة الاوبئة تحذر من موجة شديدة بكورونا وتطالب بإجراءات صارمة

1

المستقلة للانتخاب: 1350 صحافياً وإعلامياً لتغطية الانتخابات النيابية