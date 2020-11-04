دورات تدريبية متخصصة في الرقابة على الانتخابات

الوكيل الاخباري -

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باشرت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن"، اليوم الأربعاء، وعبر تقنية الاتصال المرئي، وفي إطار مشروعها "عين على النساء" لمراقبة الانتخابات البرلمانية من منظور النوع الاجتماعي، أعمال دورة تدريبية متخصصة للمراقبين والمراقبات قصيري الأمد، حول عملية الرصد والمراقبة ليوم الاقتراع.ووفق بيان صادر عن تضامن، يبلغ عدد المراقبين قصيري الأمد نحو ألف شاب وشابة تم اعتمادهم من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب، لرقابة ورصد عملية الاقتراع المقررة يوم الثلاثاء المقبل.وقال المنسق العام لمشروع "عين على النساء" الدكتور أحمد العجارمة، إن الدورة التدريبية استهدفت المراقبين والمراقبات من محافظتي عجلون وجرش وتأتي ضمن سلسلة دورات ستشمل جميع المراقبين والمراقبات قصيري الأمد من مختلف مناطق المملكة، وتنتهي يوم الأحد 8 تشرين الثاني الجاري.