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الأحد، 24-07-2022 06:40 م

دورة إقليمية لتدريب المدربين المستجيبين الاوائل للطوارئ الإشعاعية

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الوكيل الاخباري - نظمت هيئة الطاقة الذرية الأردنية، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأحد، دورة تدريبية إقليمية حول "تدريب المدربين المستجيبين الأوائل للطوارئ الإشعاعية"، بمشاركة 20 مشاركاً من ممثلي 12 دولة من إقليم آسيا والمحيط الهادئ.

واستعرض رئيس الهيئة الدكتور خالد طوقان، أهم الإنجازات والمحطات في تقدم العمل في البرنامج النووي الأردني الذي اتسم ببنية نووية متينة تضمنت تشغيل المفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب والمركز الدولي لضوء السنكروترون للعلوم التجريبية وتطبيقاتها في الشرق الأوسط "سيسامي"، والتشغيل الكامل للمصنع الريادي لاستخلاص الكعكة الصفراء من خامات اليورانيوم، حيث جرى إنتاج 20 كيلوغراما من الكعكة الصفراء، إضافة إلى مختبرات الهيئة المتقدمة للبحوث والمعلومات.

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