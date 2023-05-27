دورة بإربد حول التدريب البيئي والتغير المناخي

الوكيل الاخباري - نظم مركز شابات لواء الوسطية غربي إربد، اليوم السبت، دورة بعنوان "التدريب البيئي لمواجهة التغير المناخي" بمشاركة 20 شابة من عضوات المركز .



وتحدثت المدربة هبة بطاينة، عن المناخ والتغيرات طويلة الأمد في درجات الحرارة وأنماط الطقس وتأثير الأنشطة البشرية المختلفة على التغير المناخي .



وناقشت الدورة آليات التعامل مع تغير المناخ ودور الشباب في تقديم حلول مبتكرة لمواجهة التغير المناخي .

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