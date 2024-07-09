دورة بالفنون التشكيلية في مراكز شباب الوسطية

الوكيل الإخباري - واصلت مديرية شباب محافظة إربد، والمراكز التابعة لها في لواء الوسطية، تنفيذ جلسات تعريفية وأنشطة شبابية وثقافية وصحية متنوعة، ضمن خططها السنوية للعام الحالي، ومحاور الاستراتيجية الوطنية للشباب 2019-2025.

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وعقد مركز شباب الوسطية اليوم الثلاثاء دورة تدريبية في مجال الفنون التشكيلية، بمشاركة 25 مشارك من أعضاء المركز.



وتهدف الدورة التي تستمر لمدة 5 أيام إلى إكساب المشاركين المهارات الأساسية اللازمة حيال الفنون التشكيلية والرسم باستخدام الألوان المختلفة وتسعى إلى إيجاد منظومة ثقافية جديدة تعنى بالفن التشكيلي والأعمال الحرفية والعمل على تحسين القدرات الإبداعية لدى الشباب المبدعين ومنحهم فرص تنمية مواهبهم ومهاراتهم بهذه المجالات.



وقدم المدرب والفنان التشكيلي محمد عواودة خلال الدورة نماذج من الرسم التشكيلي للمشاركين لتعزيز المواهب والمهارات الواعدة، والعمل على صقل هذه المواهب، والتوجيه السليم لها.