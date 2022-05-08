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الأحد، 08-05-2022 07:38 م

دورة تدريبية بإربد عن المستخدم الذكي للإنترنت

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الوكيل الاخباري - نظم مركز شابات المزار الشمالي، التابع لمديرية شباب إربد، اليوم الأحد، دورة تدريبية بعنوان: "المستخدم الذكي للإنترنت"، بمشاركة 20 شابة من أعضاء المركز.

وتحدث خلال الدورة، التي تستمر لثلاثة أيام، المدرب خلدون المومني عن شبكة الانترنت ونموها السريع، مبينا أن الأشياء المادية حولنا أصبحت تعتمد بشكل كبير على شبكة الانترنت، ويمكن معرفة معلومات دقيقة عن حالتها والتحكم بها في أي وقت، ومن أي مكان.

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