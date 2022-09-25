دورة تدريبية حول التصنيع الغذائي والتسويق بمعان

الوكيل الاخباري - أطلق قسم الإرشاد الزراعي بمديرية زراعة محافظة معان وضمن برنامج "المدارس الحقلية"، اليوم الأحد دورة تدريبية للأسر الريفية حول التصنيع الغذائي والتسويق.



وتهدف الدورة التي تستمر لمدة 6 أسابيع إلى تدريب وتمكين الأسر المنتجة على تصنيع منتوجات صحية آمنة وذات استدامة وجدوى اقتصادية، وزيادة دخل الأسر من خلال تعزيز دور المرأة ، إلى جانب رفع الوعي بضرورة الاستفادة من الموارد المتاحة لزيادة الدخل، وتوجيهها نحو المهارات اللازمة للتعرف إلى سوق العمل ورفع مستوى كفاءتها في المجال الزراعي والتصنيع النباتي والحيواني، وتحفيز النساء للبدء بتنفيذ مشاريعهن الإنتاجية.

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