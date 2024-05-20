دورة تدريبية حول الخط العربي في مادبا

الوكيل الإخباري- نظمت مديرية ثقافة محافظة مادبا بالتعاون مع هيئة شباب كلنا الأردن الذراع الشبابي لصندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية دورة حول الخط العربي في مادبا، بهدف رفد المشاركين بمهارات الكتابة بالخط العربي.

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وبين منسق الهيئة الدكتور حسن الشوابكة أن الدورات التدريبية تعمل على تنمية مهارات الشباب والشابات ورفع قدراتهم الإنتاجية والحرفية وتحفزهم على العمل والإنتاج، ما يسهم في تأمين مصادر دخل إضافية للشباب والشابات ويعزز مفهوم الإنتاج المرتكز على الحرف اليدوية.



وقال مدير ثقافة مادبا محمد الرواحنة إن وزارة الثقافة تحرص على إقامة دورات تدريبية تثقيفية لأبناء المجتمع المحلي لتمكينهم في مختلف المجالات والتركيز على الدورات التي تعزز الموروث الثقافي.



وبين المدرب طلال أبو نصير أن هذه الدورة تحتوي على مجموعة من المهارات التي تركز على بناء القدرات، وتهدف إلى تنمية قدرات المشاركين، ومنها التركيز وقوة الملاحظة واكتساب الكثير من العادات الحسنة كالنظام والترتيب والصبر والمثابرة واكتساب المهارات اليدوية عند التدريب على تحسين الخط وتنمية قدرات النقد والتذوق الفني.



وتشتمل الدورة التي شارك فيها 15 متدربا ومتدربة على موضوعات تهدف إلى التعرف على أنواع الخطوط العربية، والتدريب على الطريقة الصحيحة للإمساك بالقلم، وشرح مختصر عن أدوات الخط العربي التقليدية، والتدريب على أساسيات خط الرقعة.

