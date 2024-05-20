الإثنين 20-05-2024
الوكيل الاخباري
 

التربية: 35 مدرسة خاصة قدمت لغايات رفع رسومها الدراسية للعام القادم

الاحتلال يعتقل 26 فلسطينيا من الضفة خلال 24 ساعة

تركيا تعزي في وفاة الرئيس الإيراني

​1652 شقة و1161 مركبة معروضة للبيع في المزاد العلني - رابط

الحكومة الإيرانية تعين علي باقري وزيرا للخارجية

المرشد الإيراني : اعلان الحداد لـ 5 أيام ومحمد مخبر يتولى مهام الرئاسة

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب عمر القضاة

الاحتلال يعتقل 21 فلسطينيا من الخليل

حزب الله: رئيسي كان لنا أخا كبيرا وسندا قويا ومدافعا صلبا عن قضايانا وقضايا الأمة

أسعار ليرة الذهب تسجل أرقاماً قياسية في الأردن

الإثنين، 20-05-2024 11:00 ص

دورة تدريبية حول الخط العربي في مادبا

565112_4_1716191228


الوكيل الإخباري- نظمت مديرية ثقافة محافظة مادبا بالتعاون مع هيئة شباب كلنا الأردن الذراع الشبابي لصندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية دورة حول الخط العربي في مادبا، بهدف رفد المشاركين بمهارات الكتابة بالخط العربي.

اضافة اعلان


وبين منسق الهيئة الدكتور حسن الشوابكة أن الدورات التدريبية تعمل على تنمية مهارات الشباب والشابات ورفع قدراتهم الإنتاجية والحرفية وتحفزهم على العمل والإنتاج، ما يسهم في تأمين مصادر دخل إضافية للشباب والشابات ويعزز مفهوم الإنتاج المرتكز على الحرف اليدوية.


وقال مدير ثقافة مادبا محمد الرواحنة إن وزارة الثقافة تحرص على إقامة دورات تدريبية تثقيفية لأبناء المجتمع المحلي لتمكينهم في مختلف المجالات والتركيز على الدورات التي تعزز الموروث الثقافي.


وبين المدرب طلال أبو نصير أن هذه الدورة تحتوي على مجموعة من المهارات التي تركز على بناء القدرات، وتهدف إلى تنمية قدرات المشاركين، ومنها التركيز وقوة الملاحظة واكتساب الكثير من العادات الحسنة كالنظام والترتيب والصبر والمثابرة واكتساب المهارات اليدوية عند التدريب على تحسين الخط وتنمية قدرات النقد والتذوق الفني.


وتشتمل الدورة التي شارك فيها 15 متدربا ومتدربة على موضوعات تهدف إلى التعرف على أنواع الخطوط العربية، والتدريب على الطريقة الصحيحة للإمساك بالقلم، وشرح مختصر عن أدوات الخط العربي التقليدية، والتدريب على أساسيات خط الرقعة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
M63A8879

التربية: 35 مدرسة خاصة قدمت لغايات رفع رسومها الدراسية للعام القادم

3lWtuVLLvy8e77eorsJlT52pEQVEqRgsoRlwTCw0

الصفدي ينعى الرئيس الإيراني ووزير خارجيته

1716194639512

تربية الكرك تحتفل بذكرى عيد الاستقلال واليوبيل الفضي

73_news_1714825021

​1652 شقة و1161 مركبة معروضة للبيع في المزاد العلني - رابط

438108848_3829900417253816_5311532147224236332_n

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب عمر القضاة

moi122368314

وزارة الأوقاف: أولى قوافل الحجاج تنطلق 2 حزيران المقبل

أخبار متعلقة
dc8c3934baab45aba02f73604c713e80

الأمن يخمد حريقي أعشاب ومحاصيل زراعية ويحذر المواطنين

CRHC_0

رئيس الديوان الملكي يتفقد إنجاز مشاريع المبادرات الملكية في مأدبا

f9OW03gi2eX7MTdrWfpxMH9ttduYgKw8fj9JHv4O

بلدية مأدبا تكرم عمالا رياديين بمناسبة عيد العمال

66262c2220114

الملك: الأردن يثبت دائما قدرته على النجاح بعزيمة الأردنيين وإصرارهم

00

فيديو - الملك والملكة يزوران محافظة مأدبا بمناسبة اليوبيل الفضي