دورة تدريبية حول صناعة الأفلام القصيرة في مادبا

الوكيل الإخباري- عقدت مديرية ثقافة مادبا، بالتعاون هيئة شباب كلنا الأردن، دورة تدريبية حول صناعة الأفلام القصيرة من خلال التطبيقات الذكية.

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وقال مدير ثقافة مادبا محمد الرواحنة إن المديرية تحرص على إقامة دورات تدريبية لأبناء المجتمع المحلي لتمكينهم في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن صناعة الأفلام من المجالات الرائجة حاليا خصوصا مع انتشار استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.



وقال منسق هيئة شباب كلنا الأردن في مادبا، الدكتور حسن الشوابكة، إن مثل هذه الدورات تعمل على تنمية مهارات الشباب ورفع قدراتهم الإنتاجية والتسويقية وتحفزهم للعمل والإنتاج، ما يسهم في تأمين مصادر دخل إضافية لهم.



من جهته أشار المدرب حمزة أبو حشيش، إلى أن دورة أسبوعين وتهدف الى تمكين الشباب والشابات على صناعة الأفلام القصيرة يزيد من مهاراتهم ويسهم في تأمين مصادر دخل لهم.