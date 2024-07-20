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السبت، 20-07-2024 01:49 م

دورة تدريبية حول صناعة المحتوى وإدارة منصات التواصل الاجتماعي في مادبا

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الوكيل الاخباري - نفذت هيئة شباب كلنا الأردن الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية في مادبا اليوم السبت، دورة تدريبية حول "صناعة المحتوى وإدارة منصات التواصل الاجتماعي " بمشاركة 25 شابا .

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وقال منسق الهيئة الدكتور حسن الشوابكة، إن مثل هذه الدورات التدريبية تعمل على تنمية مهارات الشباب والشابات ورفع قدراتهم الإنتاجية والتسويقية وتحفيزهم على العمل والإنتاج، مما يساهم في تأمين مصادر دخل إضافي للشباب وتعزز مهارات التسويق وريادة الأعمال لديهم.

 

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