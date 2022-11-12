دورة تدريبية حول فن تحكيم المناظرات باربد

الوكيل الاخباري - نظم فرع هيئة "شباب كلنا الأردن" بإربد ، اليوم السبت، دورة تدريبية حول فن تحكيم المناظرات، بمشاركة 30 مشاركا ومشاركة من محافظتي المفرق وإربد.



وقال مدرب الدورة المهندس محمد الزيود، لـ (بترا)، إن المناظرة من المهارات المهمة التي تسعى جميع المؤسسات والهيئات الثقافية إلى تعزيزها لدى منتسبيها، لما لها من تأثير في نجاح الخطاب العام واكتمال أركانه وتعزيز احترام الاختلاف في وجهات النظر.

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