دورة تدريبية في اربد حول الزراعة المائية

الوكيل الاخباري- بدأت في مركز شابات اربد النموذجي التابع لمديرية شباب اربد، اليوم الاثنين، فعاليات دورة الزراعة المائية، بمشاركة 20 شابة في الفئة العمرية من 15_17 عاما.

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وتحدثت المهندسة مريم بطاينة عن مجموعة من المحاور أهمها التعريف بمفهوم الزراعة المائية وأهميتها والفرق بينها وبين الزراعة التقليدية.

كما تحدثت عن أنظمة الزراعة المائية، وقدمت شرحا مفصلا حول الأنظمة المختلفة مثل الأنظمة المائية العميقة، نظام الفتيل، نظام الطفو، مع بيان مزايا وعيوب كل منها.



وتناولت الدورة التقنيات الحديثة في الزراعة المائية كاستخدام الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في مراقبة نمو المحاصيل الزراعية، ودور تطبيقات الروبوتات في تطوير وتحسين الزراعة المائية.



يشار الى أن هذه الدورة تهدف إلى توعية الشابات المشاركات بالأساليب الحديثة لتوظيف التكنولوجيا الحديثة في مجالات الزراعة.