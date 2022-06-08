دورة تدريبية في الأمن السيبراني بالطفيلة

الوكيل الاخباري - بدأت في جامعة الطفيلة التقنية اليوم الأربعاء، أعمال الدورة التدريبية الأولى المتخصصة بالأمن السيبراني، والتي تنظمها الجامعة بالتعاون مع نقابة المهندسين الأردنيين فرع الطفيلة.



وتأتي الدورة التي انطلقت برعاية نائب رئيس جامعة الطفيلة التقنية للشؤون الأكاديمية الدكتور عاطف مشاقبة، ضمن مشروع (IREEDER) أحد مشاريع ايراسموس بلس في الأردن، الممولة من الاتحاد الأوروبي، وفق بيان صحفي عن الجامعة.

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