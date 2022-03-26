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السبت، 26-03-2022 06:51 م

دورة تدريبية في الطفيلة حول الإدارة المنزلية

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 الوكيل الاخباري - نظمت لجنة الدعم المجتمعي للاجئين السوريين في الطفيلة وضمن مشروع الدعم المجتمعي الذي ينفذه الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية "جهد"، وبدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين اليوم ، دورة تدريبية عن بعد ، متخصصة في مجال الإدارة المنزلية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، بمشاركة 30 سيدة اردنية وسورية.

وأشارت الاخصائية الاجتماعية من مديرية التنمية الاجتماعية خولة الحوامدة خلال الدورة إلى أهمية اكساب السيدات المهارات اللازمة في الإدارة المنزلية لجهة تمكينهن اقتصاديا واجتماعيا، إلى جانب اكسابهن مهارات الإدارة المالية الذكية للدخل ومصروفات الاسرة (المحاسبة المنزلية)، والتي تعد واحدة من الحلول المقترحة لحل المشاكل الاقتصادية.

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