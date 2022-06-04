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السبت، 04-06-2022 04:16 م

دورة تدريبية في الطفيلة عن الاستماع الفعال

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الوكيل الاخباري - نظم مركز رواد التنمية في الطفيلة، بالتعاون مع مركزي شابات العيص والعين البيضاء، دورة تدريبية متخصصة في مجال الاستماع الفعال والمتعاطف، استهدفت 40 من سيدات وفتيات المجتمع المحلي.

وقال مدير مركز رواد التنمية معاذ العكايلة إن الدورة جاءت لتعريف المشاركات بمفاهيم ومصطلحات تخص الاستماع الفعال والمتعاطف، وعرض مواقف في الحديث والاستماع ومشاهد تمثيلية عن سمات الاستماع المتعاطف وأهميتها، ومستويات الاستماع الخمس . 

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