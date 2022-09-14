الأربعاء 14-09-2022
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الامن العام : العثور على طفل عمره اقل من عام تحت انقاض عمارة اللويبدة
رئيس هيئة الأركان يتابع اختتام فعاليات “الأسد المتأهب 2022”
مدير الدفاع المدني : لن نغادر موقع انهيار بناية اللويبدة قبل اخلاء اخر شخص
الامن العام : تحرير وفاة جديدة من تحت انقاض عمارة اللويبدة
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10 متسابقين يتأهلون إلى نهائيات "كأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" لعام 2022
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