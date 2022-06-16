الخميس 16-06-2022
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الخميس، 16-06-2022 09:20 م

دورة تدريبية لإدخال البيانات والخطط إلكترونيا في إربد

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الوكيل الاخباري - نظمت مديرية شباب محافظة إربد في بيت شباب إربد اليوم الخميس، دورة تدريبية بعنوان " إدخال البيانات والخطط إلكترونيا"، بحضور 13 مشاركة من رؤساء المراكز الشبابية في المحافظة.

وتحدث خلال الدورة، رئيس قسم المراكز في المديرية الدكتور أحمد الهزايمة، والمحاضرة أريج البشابشة، والمدرب أحمد السلامات، عن كيفية إدخال خطط المديريات والمراكز الشبابية إلكترونيا إلى أجهزة الحاسوب، وكيفية حفظها، بهدف الوصول للمعلومات بشكل أسرع، وتوثيقها بدقة عالية وإتاحتها وتوفرها في الوقت المطلوب.

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