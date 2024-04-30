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الثلاثاء، 30-04-2024 04:41 م

دورة تدريبية لضباط ارتباط ومشرفي جائزة الحسن للشباب

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الوكيل الاخباري - عقدت جائزة الحسن للشباب، اليوم الثلاثاء، دورة تدريبية لضباط ارتباطها ومشرفي برامج الجائزة من المراكز الشبابية التابعة لوزارة الشباب، في قاعة منتدى الفكر العربي.

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وتضمنت الدورة التي شارك فيها 44 ضابط ارتباط ومشرفا على عرض تعريفي عن الجائزة، اضافة إلى شرح عن دور ضباط ارتباط الجائزة والمشرفين في متابعة تطبيق الطلبة لبرامج الجائزة، وتوضيح لآلية عمل سجل الجائزة المحوسب، واستعراض السياسات الجديدة للجائزة.

 

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