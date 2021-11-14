دورة تدريبية لمفتشي أمانة عمّان حول الرقابة على الغذاء

الوكيل الإخباري- افتتح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات، برنامجًا تدريبيًا لمفتشي أمانة عمان حول دليل الرقابة على الغذاء والذي أطلقته المؤسسة مؤخرًا وذلك في مقر المؤسسة- مسرح الأمير حسين بن عبد الله الثاني ولي العهد.



وأشار مهيدات إلى أن الدليل يشكل أداة لإرشاد وتوجيه مفتشي الغذاء في كافة مناطق المملكة، على القوانين والأنظمة والتعليمات والأدلة ذات العلاقة بأعمال الرقابة والتفتيش على الغذاء في كل مراحله.



وتضمن البرنامج التدريبي الذي استمر على مدار ثلاثة أيام شرح لدليل الرقابة على الغذاء وشرح لقانون الغذاء والمهارات الشخصية وقواعد السلوك الوظيفي للمفتش إضافة إلى تعليمات تصنيف أماكن تداول الاغذية حسب درجة الخطورة الصحية والتدريب العملي لعدة موضوعات من قبل مختصي الغذاء في المؤسسة.

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